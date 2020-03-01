Сумской водоканал сообщает об отключении воды В связи с проведением ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение некоторых домов на ул. А. Пушкина, Я. Мудрого, Луговой, Т. Шевченко, Героев Крут и просп. М. Лушпы.

Отключение связано с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порывов на водопроводных сетях по просп. М. Лушпы, 47 и по ул. Пушкина, 1. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено. КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.