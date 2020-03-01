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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:54588

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение некоторых домов на ул. А. Пушкина, Я. Мудрого, Луговой, Т. Шевченко, Героев Крут и просп. М. Лушпы.

Отключение связано с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порывов на водопроводных сетях по просп. М. Лушпы, 47 и по ул. Пушкина, 1.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.

Общество Отключение воды

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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