Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Отключение связано с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порывов на водопроводных сетях по просп. М. Лушпы, 47 и по ул. Пушкина, 1.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.
Водоканал сообщает об отключении воды....
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