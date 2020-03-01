Правове управління припиняє надання безоплатної правової допомоги до завершення карантину

З метою запобігання поширення коронавірусу COVID-19, з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації від 10 березня 2020 року та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» працівники Правового управління припиняють надання безоплатної правової допомоги до 3 квітня 2020 року, тобто на період дії превентивних карантинних заходів.
Натомість сумчани можуть звертатись з питаннями, що стосуються компетенції управління за телефонами: 700-632, 700-631, 700-629 або на електронну адресу pravo@smr.ua.
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