Сумчанин, возглавивший уголовный розыск Украины, не декларирует жилья в Киеве

Высокопоставленный работник полиции с прошлого года работает в Киеве, однако жилья ни в пользовании, ни в аренде не декларирует. В то же время, сам декларант в разделе «Информация о субъекте декларирования» и местом регистрации и местом фактического проживания отметил город Киев.
Напомним, что это не первый раз полицейский не декларирует жилье, которым пользуется. В прошлогодней декларации он не записал жилье, которым пользовался, когда работал на Киевщине, и в котором был зарегистрирован по состоянию на 31 декабря 2018 года.
Из недвижимости Вадим Дзюбинский показывает только дом в Сумах площадью 150,4 кв.м. и земельный участок площадью 160 кв.м. в собственности жены. Из движимого имущества полицейский задекларировал специализированный прицеп 2015 года выпуска и автомобиль КІА Sportage 2017 выпуска - оба в собственности жены.
За прошлый год он получил более 184 тыс. грн зарплаты от Национальной полиции и более 304 тыс. грн от ГУ Нацполиции в Сумской области. Жена полицейского Евгения Дзюбинская получила 543920 грн дохода от предпринимательской деятельности - у нее еще с 2013 года зарегистрирован СПД, основным видом деятельности которого является посредничество в торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Кроме того, она в прошлом году также получила более 10 тыс. грн социальных и почти 8 тыс. грн страховых выплат.
Наличные сбережения семьи полицейского увеличились: Вадим Дзюбинский задекларировал 23 тыс. долларов наличности (против 17 тыс. в прошлом году) и 430 тыс. грн. наличных у жены (против 370 тыс. прошлогодних), пишет sumy.today.
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