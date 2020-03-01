Тест-системы на коронавирус на Сумщине есть только в Шостке

Главный врач Олег Штогрин рассказал, что сейчас закупили 50 тестов, полная мощность больницы - 324 койки, есть 3 аппарата искусственной вентиляции легких, лечение пациентов обеспечивают 800 медицинских работников.
Всего на Сумщине 493 койки в инфекционных отделениях и больницах, в том числе 93 бокса и 41 койка интенсивной терапии, сообщил заместитель председателя ОГА Иван Боршош. В случае увеличения количества больных, больницы будут использовать дополнительные резервы - 1784 коек в 45 дополнительных отделениях, которые перепрофилируют под инфекционные, пишет UA:СУМИ.
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