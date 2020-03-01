У Сумській обласній раді тимчасово призупинено прийом громадян

У зв’язку з цим голова Сумської обласної ради Володимир Токар зупинив на період карантину дію розпорядження голови обласної ради № 11 від 18.04.2019 року «Про графік прийому громадян з особистих питань керівниками Сумської обласної ради». Тимчасово прийом звернень громадян, запитів на інформацію та листування відбуватиметься виключно у паперовій та електронній формах.
На час скасування прийому громадян на першому поверсі обласної ради розміщені спеціальні скриньки «Для звернень громадян» та «Для вхідної кореспонденції».
Жителі області також можуть направити лист за поштовою адресою: майдан Незалежності, 2, м.Суми, 40030, або направити своє звернення не виходячи з дому на офіційну електронну адресу: s_zvernen@sorada.gov.ua.
Надання консультацій з приводу звернень громадян та запитів на інформацію проводиться у телефонному режимі в робочий час за номером (0542) 700-445.
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