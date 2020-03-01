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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:32177

У Сумській обласній раді тимчасово призупинено прийом громадян

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 в Україні оголошено карантин з 12 березня по 3 квітня. На період карантину громадян просять, за можливості, уникати особистого відвідування органів державної влади та місцевого самоврядування.

У зв’язку з цим голова Сумської обласної ради Володимир Токар зупинив на період карантину дію розпорядження голови обласної ради № 11 від 18.04.2019 року «Про графік прийому громадян з особистих питань керівниками Сумської обласної ради».  Тимчасово прийом звернень громадян, запитів на інформацію та листування відбуватиметься виключно у паперовій та електронній формах.

На час скасування прийому громадян на першому поверсі обласної ради розміщені спеціальні скриньки «Для звернень громадян» та «Для вхідної кореспонденції».

Жителі області також можуть направити лист за поштовою адресою: майдан Незалежності, 2, м.Суми, 40030, або направити своє звернення не виходячи з дому на офіційну електронну адресу:  s_zvernen@sorada.gov.ua.

Надання консультацій з приводу звернень громадян та запитів на інформацію проводиться у телефонному режимі в робочий час за номером (0542) 700-445.

Общество Карантин Коронавирус Сумской облсовет

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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