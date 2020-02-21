Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:36210

В Сумах будут судить организаторов нарколаборатории

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух сумчан, которые обустроили в квартире лабораторию по изготовлению в крупных размерах с целью дальнейшего сбыта психотропного вещества «амфетамин».

По версии следствия, в то время, когда один из обвиняемых в подпольной лаборатории изготовлял амфетамин, другой обеспечивал его необходимыми ингредиентами и подыскивал клиентов для сбыта готового товара. Такой противоправной деятельностью сумчане занимались почти полгода.

В июне 2019 года по месту жительства фигурантов, в их транспортных средствах и гаражных помещениях проведено 9 обысков, во время которых изъято почти 20 г амфетамина, более 20 г прекурсоров, а также оборудование для изготовления психотропного вещества.

Один из обвиняемых, который обеспечивал деятельность лаборатории и реализовывал амфетамин, будут судить за незаконное обращение психотропного вещества по ч. 2 ст. 307ч. 2 и ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 УК Украины. Его сообщник, в квартире которого действовала лаборатория, кроме вышеупомянутых статей отвечать еще за содержание мест для незаконного изготовления психотропного вещества по ч. 2 ст. 317 УК Украины.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Деятельность лаборатории прекращена сотрудниками управления противодействия наркопреступности следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Наркотики

По тематике

На Сумщине полиция обнаружила конопляную теплицу (фото)
17.03.2020 16:17

На Сумщине полиция обнаружила конопляную теплицу (фото)

Оборудовал ее в своем гараже 46-летний житель Роменщины. Кроме кустов конопли, следователи изъяли также и почти 2 килограмма марихуаны....

На Сумщине полиция задержала организаторшу подпольной нарколаборатории
14.03.2020 12:28

На Сумщине полиция задержала организаторшу подпольной нарколаборатории

Разоблачили женщину сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области....

06.03.2020 13:53

У конотопчанина нашли наркотики, оружие и поддельный паспорт

Правоохранители разоблачили конотопчанина в хранении прекурсоров, содержании наркопритона и подделке документов....

На Сумщине будут судить четырех наркоторговцев
05.03.2020 10:25

На Сумщине будут судить четырех наркоторговцев

На Сумщине будут судить четырех участников преступной группы, которые всего за месяц реализовали наркотиков почти 1 млн грн....

21.02.2020 18:49

Ахтырские оперативники задержали наркодилера

Злоумышленник был задержан при попытке сбыть «метадон»....

Новости

К концу отопительного сезона в Сумах уменьшили тарифы на тепло
Вчера 14:12
Мобильное приложение ETG.UA спасает бизнесы во время карантина – украинские предприятия массово подключаются к онлайн ресурсу по закупке газа в удаленном режиме
17.03.2020 17:23
Сумы идут на карантин: работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки 1
16.03.2020 12:02
В Сумах создали Телеграм-канал для помощи медикам
Сегодня 13:30
Сумские пляжники в ТОП рейтинга в Украине
Сегодня 13:20
Шосткинец дважды обокрал пенсионера
Сегодня 13:17
В Тростянце горела станция мобильной связи
Сегодня 12:54
На Сумщине полицейские вернули маме 4-летнего потеряшку
Сегодня 12:47
В Сумах будут судить организаторов нарколаборатории
Сегодня 12:36
У Сумській обласній раді тимчасово призупинено прийом громадян
Сегодня 12:32
Тест-системы на коронавирус на Сумщине есть только в Шостке
Сегодня 11:45
Сумчанин, возглавивший уголовный розыск Украины, не декларирует жилья в Киеве
Сегодня 11:28
view counter

Статьи

АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
Сегодня 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
Вчера 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
Вчера 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.