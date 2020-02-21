В Сумах будут судить организаторов нарколаборатории Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух сумчан, которые обустроили в квартире лабораторию по изготовлению в крупных размерах с целью дальнейшего сбыта психотропного вещества «амфетамин».

По версии следствия, в то время, когда один из обвиняемых в подпольной лаборатории изготовлял амфетамин, другой обеспечивал его необходимыми ингредиентами и подыскивал клиентов для сбыта готового товара. Такой противоправной деятельностью сумчане занимались почти полгода.

В июне 2019 года по месту жительства фигурантов, в их транспортных средствах и гаражных помещениях проведено 9 обысков, во время которых изъято почти 20 г амфетамина, более 20 г прекурсоров, а также оборудование для изготовления психотропного вещества.

Один из обвиняемых, который обеспечивал деятельность лаборатории и реализовывал амфетамин, будут судить за незаконное обращение психотропного вещества по ч. 2 ст. 307ч. 2 и ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 УК Украины. Его сообщник, в квартире которого действовала лаборатория, кроме вышеупомянутых статей отвечать еще за содержание мест для незаконного изготовления психотропного вещества по ч. 2 ст. 317 УК Украины.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Деятельность лаборатории прекращена сотрудниками управления противодействия наркопреступности следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.