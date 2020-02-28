Сумские пограничники обнаружили в автомобиле травмат с патронами

Осматривая автомобиль марки «Toyota», который следовал в Россию, пограничный наряд в салоне транспортного средства обнаружил устройство для отстрела резиновых пуль «ФОРТ-19р» и 18 патронов к нему калибра 9 мм.
Сейчас пистолет с патронами изъят. На водителя составлены административные материалы.
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