Сумские пограничники обнаружили в автомобиле травмат с патронами 18 марта в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу травматического пистолета с патронами.

Осматривая автомобиль марки «Toyota», который следовал в Россию, пограничный наряд в салоне транспортного средства обнаружил устройство для отстрела резиновых пуль «ФОРТ-19р» и 18 патронов к нему калибра 9 мм.

Сейчас пистолет с патронами изъят. На водителя составлены административные материалы.