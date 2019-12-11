На Сумщине полицейские вернули маме 4-летнего потеряшку

Прибыв на место происшествия, сотрудники группы реагирования патрульной полиции расспросили малыша. Разговорчивый мальчик рассказал, что в магазин пришел сам, и указал правоохранителям, с какой именно стороны пришел. Посадив его в салон служебного автомобиля, полицейские объехали окружающий микрорайон, и вскоре установили, где он проживает.
«Ребенок оказался из семьи, находящейся в сложных жизненных обстоятельствах, - рассказывает Сергей Коверсун, заместитель начальника Шосткинского отдела полиции. - Матери 39 лет, она сама воспитывает сына».
По словам женщины, исчезновение из квартиры сына она обнаружила около часа назад. Искала мальчика сама, в полицию за помощью не обращалась.
Правоохранители были поражены таким легкомыслием женщины, ведь от дома до магазина, где нашли малыша, расстояние составляет около двух километров. К тому же, путь пролегает через дорогу с оживленным автомобильным движением.
Сейчас полицейские проводят с женщиной профилактические беседы. На нее составили административный протокол по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей». Кроме того, соответствующие материалы переданы в социальные службы города для надлежащего реагирования.
Правоохранители напоминают родителям: уделяйте больше внимания своим детям, заботьтесь не только об их полноценном питание, отдыхе и сне, но и о комфортных и безопасных условиях жизни, обучения и развития. Помните, что кроме всего выше перечисленного, детям нужны родительская любовь, внимание, теплые объятия и надежную защиту, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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