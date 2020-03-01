В Тростянце горела станция мобильной связи Спасатели предотвратили пожар на базовой станции мобильной связи.

18 марта в 8:30 к спасателям поступило сообщение, что по ул. Благовещенская в г. Тростянец горят электрические кабели станции мобильной связи. По вызову к месту происшествия сразу прибыло отделение дежурного караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 3 минуты спасатели прибыли на место вызова, в этот момент горели электрические кабели на выходе из станции. Дополнительно, происходило горение электрических кабелей, которые также выходили со станции и были проложены по трубе котельной на высоте до 20 метров. Используя пенообразователь, в 8:45 пожар был локализован, 8:48 - ликвидирован.

В результате пожара повреждено: до 7 м электрического кабеля, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.