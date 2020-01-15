Сумские пляжники в ТОП рейтинга в Украине

Самое высокое место среди сумчан занимает Марина Гладун – она вторая с рейтингом 762, уступая на 16 очков бывшей партнерше киевлянке Диане Луниной.
Муж Марина Максим Гладун и его парнет Евгений Журавель делят 6-е место с 422 очками. На первом – лидеры Сергей Попов и Ярослав Гордеев с 1100 очками у каждого.
Среди женщин 20-е место занимает 15-летняя Екатерина Удовенко (238 очков). В ТОП-50 еще Елизавета Тарасенко (29 место), Кристина Резникова (31), Кристина Ермоченко (32), Владислава Фенько (33), Елена Болотникова (35), Дарья Ковалева (45).
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