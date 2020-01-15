Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:2084

Сумские пляжники в ТОП рейтинга в Украине

Обновился национальный рейтинг пляжных волейболистов и волейболисток Украины.

Самое высокое место среди сумчан занимает Марина Гладун – она вторая с рейтингом 762, уступая на 16 очков бывшей партнерше киевлянке Диане Луниной.

Муж Марина Максим Гладун и его парнет Евгений Журавель делят 6-е место с 422 очками. На первом – лидеры Сергей Попов и Ярослав Гордеев с 1100 очками у каждого.

Среди женщин 20-е место занимает 15-летняя Екатерина Удовенко (238 очков). В ТОП-50 еще Елизавета Тарасенко (29 место), Кристина Резникова (31), Кристина Ермоченко (32), Владислава Фенько (33), Елена Болотникова (35), Дарья Ковалева (45).

Спорт Пляжный волейбол

По тематике

В Сумах прошел второй тур чемпионата Украины по пляжному волейболу
15.03.2020 16:28

В Сумах прошел второй тур чемпионата Украины по пляжному волейболу

12-15 марта в Сумах прошел второй тур чемпионата Украины по пляжному волейболу....

Сумские пляжницы победили дома
17.02.2020 10:21

Сумские пляжницы победили дома

14-16 февраля в Сумах проходил второй тур зимнего чемпионат Украины по пляжному волейболу среди девушек до 17 лет....

В Сумах стартовал чемпионат Украины по пляжному волейболу
09.02.2020 20:53

В Сумах стартовал чемпионат Украины по пляжному волейболу

7-9 февраля в Центре развития пляжного волейбола СумГУ прошел первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу....

Сумские пляжницы с «серебром»
26.01.2020 15:41

Сумские пляжницы с «серебром»

В Сумах прошел первый тур зимнего чемпионата Украины по пляжному волейболу среди девушек до 17 лет....

В Сумах соревновались юные пляжницы
15.01.2020 11:33

В Сумах соревновались юные пляжницы

11-12 января в Сумах прошло открытое первенство Областной ДЮСШ по пляжному волейболу среди девушек 2007 г.р. и младше....

Новости

К концу отопительного сезона в Сумах уменьшили тарифы на тепло
Вчера 14:12
Мобильное приложение ETG.UA спасает бизнесы во время карантина – украинские предприятия массово подключаются к онлайн ресурсу по закупке газа в удаленном режиме
17.03.2020 17:23
Сумы идут на карантин: работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки 1
16.03.2020 12:02
В Сумах создали Телеграм-канал для помощи медикам
Сегодня 13:30
Сумские пляжники в ТОП рейтинга в Украине
Сегодня 13:20
Шосткинец дважды обокрал пенсионера
Сегодня 13:17
В Тростянце горела станция мобильной связи
Сегодня 12:54
На Сумщине полицейские вернули маме 4-летнего потеряшку
Сегодня 12:47
В Сумах будут судить организаторов нарколаборатории
Сегодня 12:36
У Сумській обласній раді тимчасово призупинено прийом громадян
Сегодня 12:32
Тест-системы на коронавирус на Сумщине есть только в Шостке
Сегодня 11:45
Сумчанин, возглавивший уголовный розыск Украины, не декларирует жилья в Киеве
Сегодня 11:28
view counter

Статьи

АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
Сегодня 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
Вчера 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
Вчера 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.