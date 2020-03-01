На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от полицейских (видео)

В Ромнах, около одиннадцати вечера, сотрудники полиции за нарушение правил дорожного движения остановили 37-летнего водителя. А во время общения с ним поняли, что он еще и нетрезв.
Поэтому, мужчине предложили пройти соответствующее медицинское обследование на состояние опьянения, но он отказался. Правоохранители в установленном порядке составили на него административные материалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения).
На следующий день мужчина пришел в отдел полиции и предложил инспекторам пять тысяч гривен «отступных», лишь бы не отвечать за содеянное перед законом. Инспекторы предупредили гражданина об уголовной ответственности за такие действия, однако того это не остановило - будучи в служебном кабинете, он просто положил деньги на рабочий стол работника полиции.
На место происшествия была сразу же вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала все обстоятельства совершенного правонарушения и изъяла предлагаемые средства. Следователи квалифицировали действия гражданина в соответствии с ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и открыли уголовное производство. Теперь ему придется предстать перед судом за совершение и административного, и уголовного преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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