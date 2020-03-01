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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:19101

На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от полицейских (видео)

Полиция открыла уголовное производство по факту предложения должностному лицу неправомерной выгоды.

В Ромнах, около одиннадцати вечера, сотрудники полиции за нарушение правил дорожного движения остановили 37-летнего водителя. А во время общения с ним поняли, что он еще и нетрезв.

Поэтому, мужчине предложили пройти соответствующее медицинское обследование на состояние опьянения, но он отказался. Правоохранители в установленном порядке составили на него административные материалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения).

На следующий день мужчина пришел в отдел полиции и предложил инспекторам пять тысяч гривен «отступных», лишь бы не отвечать за содеянное перед законом. Инспекторы предупредили гражданина об уголовной ответственности за такие действия, однако того это не остановило - будучи в служебном кабинете, он просто положил деньги на рабочий стол работника полиции.

На место происшествия была сразу же вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала все обстоятельства совершенного правонарушения и изъяла предлагаемые средства. Следователи квалифицировали действия гражданина в соответствии с ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и открыли уголовное производство. Теперь ему придется предстать перед судом за совершение и административного, и уголовного преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка полицейскому Пьяный за рулем

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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