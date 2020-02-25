На Соборной на ходу загорелась «Мазда»

18 марта в 15:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «MAZDA» на ул. Соборная в пгт Ямполь. О пожаре сообщил владелец, который почувствовал запах дыма в салоне во время движения. На тушение направили дежурный караул 10-й Государственной пожарно-спасательной части.
На момент приезда пожарно-спасательных подразделений горел моторный отсек, существовала угроза распространения пламени на весь автомобиль. Для того чтобы локализовать пожар, спасателям понадобилось 3 минуты, а в 16:00 он был ликвидирован.
В результате пожара поврежден моторный отсек легковушки.
Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 5 человек личного состава и 1 единица техники.
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