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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:17666

На Соборной на ходу загорелась «Мазда»

Пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля на Сумщине.

18 марта в 15:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «MAZDA» на ул. Соборная в пгт Ямполь. О пожаре сообщил владелец, который почувствовал запах дыма в салоне во время движения. На тушение направили дежурный караул 10-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент приезда пожарно-спасательных подразделений горел моторный отсек, существовала угроза распространения пламени на весь автомобиль. Для того чтобы локализовать пожар, спасателям понадобилось 3 минуты, а в 16:00 он был ликвидирован.

В результате пожара поврежден моторный отсек легковушки.

Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Право Пожар авто Ямполь

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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