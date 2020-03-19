В Сумах горела дача

18 марта в 15:41 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома в садовом товариществе «Озерный» в г. Сумы. О пожаре сообщил местный охранник, который увидел дым из-под кровли. На место происшествия было направлено дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены деревянную лестницу к постройке стены и потолок на площади до 10 кв. м и вещи домашнего обихода, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальной дом.
В 16:06 возгорание локализовали, а в 16:19 - потратив на тушение около 4 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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