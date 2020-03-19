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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:57263

В Сумах горела дача

Спасатели ликвидировали возгорание дома в одном из дачных кооперативов.

18 марта в 15:41 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома в садовом товариществе «Озерный» в г. Сумы. О пожаре сообщил местный охранник, который увидел дым из-под кровли. На место происшествия было направлено дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены деревянную лестницу к постройке стены и потолок на площади до 10 кв. м и вещи домашнего обихода, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальной дом.

В 16:06 возгорание локализовали, а в 16:19 - потратив на тушение около 4 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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