В Сумах горела дача Спасатели ликвидировали возгорание дома в одном из дачных кооперативов.

18 марта в 15:41 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома в садовом товариществе «Озерный» в г. Сумы. О пожаре сообщил местный охранник, который увидел дым из-под кровли. На место происшествия было направлено дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены деревянную лестницу к постройке стены и потолок на площади до 10 кв. м и вещи домашнего обихода, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальной дом.

В 16:06 возгорание локализовали, а в 16:19 - потратив на тушение около 4 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.