От коронавируса, который проходит в легкой форме, будут лечить амбулаторно при домашней самоизоляции, - Минздрав Украины Для лечения от коронавируса Минздрав разработал алгоритм, который базируется на сценарии развития вспышки в Италии и КНР.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что людей, у которых коронавирус проходит в легкой форме, будут лечить амбулаторно при домашней самоизоляции. Об этом Ляшко заявил во время брифинга, который транслировал "112 Украина".

По его словам, Минздрав разработал алгоритм лечения, который базируется на сценарии развития вспышки в Италии.

"Мы видим, что 80% людей в Италии все равно болеют легкими формами, поэтому по нашим стандартам оказания медицинской помощи, которые полностью адаптированы под рекомендации ВОЗ и учитывают лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и оказывать медицинскую помощь в легких случаях амбулаторно при домашней самоизоляции", - сказал Ляшко.

Также он отметил, что других 20% заболевших будут госпитализировать.

Алгоритм будет доведен до диспетчеров экстренной медицинской помощи, чтобы понимать, как предоставлять помощь пациенту.

Напомним, на сегодня, 19 марта, в Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом. В Черновицкой области – 10 случаев (один летальный), в Житомирской - 1 (летальный), в Киевской области – 2, в Донецкой обл. – 1 и в столице Украины – 2 случая.