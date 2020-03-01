Коронавирус обнаружен у жены нардепа Шахова

Об этом Шахов рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook.
“Сегодня сообщили, что у супруги также подтвержден плюсовой тест на коронавирус и могу четко сообщить и всех успокоить. Супруга чувствует себя нормально, тоже в изоляции. Два дня у нее была температура и на этом все прекратилось. Пока в нормальном состоянии”, – сказал он.
Также Шахов рассказал, что заразился коронавирусом в Украине.
Ранее в пресс-службе Киевской областной государственной администрации сообщали о втором подтвержденном случае коронавируса в области.
“В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести”, – говорится в сообщении КГГА.
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