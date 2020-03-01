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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:11115

Коронавирус обнаружен у жены нардепа Шахова

Вторым человеком с коронавирусом в Киевской области оказалась жена народного депутата Сергея Шахова.

Об этом Шахов рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

“Сегодня сообщили, что у супруги также подтвержден плюсовой тест на коронавирус и могу четко сообщить и всех успокоить. Супруга чувствует себя нормально, тоже в  изоляции. Два дня у нее была температура и на этом все прекратилось. Пока в нормальном состоянии”, – сказал он.

Также Шахов рассказал, что заразился коронавирусом в Украине.

Ранее в пресс-службе Киевской областной государственной администрации сообщали о втором подтвержденном случае коронавируса в области.

“В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести”, – говорится в сообщении КГГА.

 
Общество Коронавирус

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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