Коронавирус обнаружен у жены нардепа Шахова Вторым человеком с коронавирусом в Киевской области оказалась жена народного депутата Сергея Шахова.

Об этом Шахов рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

“Сегодня сообщили, что у супруги также подтвержден плюсовой тест на коронавирус и могу четко сообщить и всех успокоить. Супруга чувствует себя нормально, тоже в изоляции. Два дня у нее была температура и на этом все прекратилось. Пока в нормальном состоянии”, – сказал он.

Также Шахов рассказал, что заразился коронавирусом в Украине.

Ранее в пресс-службе Киевской областной государственной администрации сообщали о втором подтвержденном случае коронавируса в области.

“В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести”, – говорится в сообщении КГГА.