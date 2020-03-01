Что делают сумские футбольные команды на карантине?

Что сегодня происходит в командах, которые представляют Сумскую во II профессиональной и любительской лигах рассказали представители команд, сообщает сайт Ассоциации футбола Сумской области.
Сергей Демченко - президент ФК «Альянс» (Липовая Долина):
«Футболисты занимаются по индивидуальной программе. Ждем завершения карантина».
Богдан Есып - директор СК «Академия спорта» (Тростянец):
«Команда разъехалась еще 12 марта. А 15-го принято решение не проводит второй сбор, который планировался на 17-е марта. Дальше - ждем».
Артем Радионов - главный тренер ФК «Виктория» (Николаевка):
«Сейчас команда находится на выходных, которые продлены на неопределенный срок. Дальше - посмотрим».
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