Что делают сумские футбольные команды на карантине? Исполком УАФ приостановил все соревнования по футболу и футзалу в Украине.

Что сегодня происходит в командах, которые представляют Сумскую во II профессиональной и любительской лигах рассказали представители команд, сообщает сайт Ассоциации футбола Сумской области.

Сергей Демченко - президент ФК «Альянс» (Липовая Долина):

«Футболисты занимаются по индивидуальной программе. Ждем завершения карантина».

Богдан Есып - директор СК «Академия спорта» (Тростянец):

«Команда разъехалась еще 12 марта. А 15-го принято решение не проводит второй сбор, который планировался на 17-е марта. Дальше - ждем».

Артем Радионов - главный тренер ФК «Виктория» (Николаевка):

«Сейчас команда находится на выходных, которые продлены на неопределенный срок. Дальше - посмотрим».