В Сумах патрульные считают пассажиров Патрульные проверяют выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок во время карантина.

Работа патрульных направлена на профилактику среди населения. Они объясняют, почему так происходит, подсказывают, как нужно, делают замечания. Злостные нарушители, которые на замечания инспекторов не реагируют, будут привлекаться к ответственности.

Патрульные просят людей с пониманием отнестись к карантинным мерам. Это необходимо для того, чтобы обезопасить себя и других от заражения вирусом.

Каждый из нас должен понимать, что от соблюдения этих важных правил зависит наше с вами здоровье и жизнь.

Сохраняйте спокойствие, выполняйте рекомендации врачей и пользуйтесь информацией об эпидемиологической ситуации в стране только из официальных источников и будьте здоровы.