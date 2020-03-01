В Сумах патрульные считают пассажиров

Работа патрульных направлена на профилактику среди населения. Они объясняют, почему так происходит, подсказывают, как нужно, делают замечания. Злостные нарушители, которые на замечания инспекторов не реагируют, будут привлекаться к ответственности.
Патрульные просят людей с пониманием отнестись к карантинным мерам. Это необходимо для того, чтобы обезопасить себя и других от заражения вирусом.
Каждый из нас должен понимать, что от соблюдения этих важных правил зависит наше с вами здоровье и жизнь.
Сохраняйте спокойствие, выполняйте рекомендации врачей и пользуйтесь информацией об эпидемиологической ситуации в стране только из официальных источников и будьте здоровы.
Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко во время брифинга сообщил, что с завтрашнего дня, 20 марта, руководители областной администрации и он...
В Сумах заседала комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС....
У Сумах для організації освітнього процесу управління освіти і науки запровадило технології дистанційного навчання у зв’язку з карантином у закладах...
Тимчасово, до 03.04.2020, обмежено допуск до адміністративних будівель, де розміщуються офіси Державної екологічної інспекції у Сумській області (м. Суми, вул....
Такую идею предложил генеральный директор ООО «Гуала Кложерс Украина» Владимир Заец....