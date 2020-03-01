На Сумщине создан штаб бизнеса для помощи в борьбе с коронавирусом Такую идею предложил генеральный директор ООО «Гуала Кложерс Украина» Владимир Заец.

Цель создания штаба - объединить весь бизнес Сумщины в мероприятиях по помощи в борьбе с распространением заболеваемости коронавирусом в области. Именно «Гуала Кложерс Украины» первым пополнило фонд на 15 млн грн. Эти средства будут аккумулироваться на отдельном счете и направляться на закупку необходимых средств защиты для медицинского персонала, оборудования, тест-систем и т.п.

По этому поводу в областном совете собрали руководителей областных больниц, в которых продолжается предоставление ургентной помощи. Они уже в ближайшее время предоставят свои предложения, на которые будут расходоваться деньги штаба бизнеса.

Сейчас из-за того, что с 1 апреля начинается второй этап медреформы, в больницы уже не будут поступать средства медицинской субвенции из государственного бюджета. Из резервного фонда области на борьбу с коронавирусом выделено лишь 7,5 млн грн. Это совсем небольшие средства, которые не покроют потребности больниц.

Замглавы областного совета Татьяна Головко отметила, что к вопросу распределения средств медицинским учреждениям надо подходить крайне взвешенно. «Целесообразнее предоставлять средства тем медицинским учреждениям, где есть боксы, палаты интенсивной терапии, аппараты искусственной вентиляции легких и обязательно работает анестезиолог. То есть финансироваться должны те больницы, где может быть оказана действенная помощь больному коронавирусной инфекцией», - отметила чиновница.

Директор областной клинической больницы Владимир Горох сообщил, что у них пока отменены плановые операции, выделено 120 коек на случай распространения коронавируса. При необходимости можно будет выделить дополнительно еще 80 коек. В больнице есть защитные комплекты и в заведении самостоятельно шьют защитные маски.

В областной детской больнице к приему больных тоже готовы. Более того, сюда уже попадали два пациента с подозрением на коронавирус. К счастью, диагноз не подтвердился. В больнице выделены боксы, отдельные отделения для приема больных. Здесь работают 15 аппаратов искусственной вентиляции легких, один из которых переносной. В областной инфекционной больнице также подготовлено 100 коек и 22 бокса.

Руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолий Александренко отметил, что у них достаточно перчаток, масок, дезинфицирующих средств. Есть одноразовые комплекты и комплекты, которые подлежат обработке.

Присутствующие говорили о том, что главное сейчас - замедлить ход инфекции, что позволит нашей системе здравоохранения справиться с наплывом больных. Не менее важно защитить медицинский персонал, потому что если медики заболеют, то лечить будет некому. Поэтому просят людей очень серьезно отнестись к вызовам врачей и не скрывать факты возвращения из-за границы, если такие были.

Решили, что в первую очередь надо обеспечить необходимым экстренную медицинскую помощь и приемные отделения в больницах.

Среди прочего руководители больниц поставили вопрос дополнительной оплаты труда медицинским работникам. Глава областного совета Владимир Токарь сказал, что займется этим вопросом и найдет все возможности, даже через бизнес, чтобы заплатить медикам, которые будут спасать жителей Сумщины.

«Средства у бизнеса есть. Мы надеемся, что откликнется достаточное количество сознательных руководителей предприятий, которые готовы помочь в сложившейся ситуации. Ваша задача - предоставить свои предложения по первоочередным необходимым закупкам, а наша - купить и доставить все это в заведения», - обратился к руководителям больниц генеральный директор ООО «Си Эй Ти» Александр Цупро.

По его словам, они уже ведут переговоры по закупке 1250 экспресс-тестов для выявления коронавируса, и надеется, что они будут доставлены в область на следующей неделе, пишет сайт облсовета.