У Сумах держекоінспекція пішла на карантин Тимчасово, до 03.04.2020, обмежено допуск до адміністративних будівель, де розміщуються офіси Державної екологічної інспекції у Сумській області (м. Суми, вул. Першотравнева, 29 та вул. Герасима Кондратьєва, 27).

На виконання наказу Державної екологічної інспекції України, у відповідності до законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" та "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", з метою протидії поширенню коронавірусу COVID-19 та карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211, Державна екологічна інспекція у Сумській області інформує громадян та суб’єктів господарювання.

Тимчасово, до 03.04.2020, обмежено допуск до адміністративних будівель, де розміщуються офіси Державної екологічної інспекції у Сумській області (м. Суми, вул. Першотравнева, 29 та вул. Герасима Кондратьєва, 27).

На цей період ПОВНІСТЮ припиняється особистий прийом громадян.

Проте, продовжується дистанційний прийом звернень: їх можна надсилати поштою (а/с 1, ВПЗ Суми 40000) або електронною поштою (sumy@dei.gov.ua), а також продовжує роботу Гаряча лінія Інспекції (0542) 77-10-12.

Крім того, тимчасово, до 31.05.2020 забороняється здійснення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, крім державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, які, відповідно до критеріїв оцінки ступеня ризику господарської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №182, віднесено до високого ступеня ризику.