В Сумах сняли на видео, как мужчина топчет и бьет собаку (видео) В Инстаграме пользователь dear_caesar обнародовал видео того, как в Сумах мужчина топчет и бьет собаку, выкрикивая нецензурную лексику.

«Зафиксировал жестокое обращение с животными, какой-то весьма нехороший нечеловек в красной кепке и в темной одежде, как будет видно на видео, топчет свою собаку и нецензурно выражается. Данный человек проживает у этого подъезда скорее всего [СКД 3-1, города Сумы], прошу максимально распространить данную публикации, такое, по-моему мнению, звериное, даже нет, мразиное поведение должно пресекаться, а данное существо должен понести наказание», - говорится в описании к видео.

В полиции Сумской области сообщили, что информация зарегистрирована. Начата соответствующая проверка. В полиции просят содействовать в сборе информации о правонарушителе и месте происшествия.