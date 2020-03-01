Для учнів і батьків: інформація щодо організації освітнього процесу під час карантину У Сумах для організації освітнього процесу управління освіти і науки запровадило технології дистанційного навчання у зв’язку з карантином у закладах загальної середньої освіти.

Зокрема, для відпрацювання навчального матеріалу освітяни презентували перелік платформ та завдань для самоопрацювання для кожного класу на офіційних веб-сайтах шкіл, інформація яких постійно оновлюється, та провели роз’яснювальну роботу з батьками щодо впровадження відповідної форми навчання. Перелік посилань на сторінки дистанційного навчання.