Для учнів і батьків: інформація щодо організації освітнього процесу під час карантину

Зокрема, для відпрацювання навчального матеріалу освітяни презентували перелік платформ та завдань для самоопрацювання для кожного класу на офіційних веб-сайтах шкіл, інформація яких постійно оновлюється, та провели роз’яснювальну роботу з батьками щодо впровадження відповідної форми навчання.
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