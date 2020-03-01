В Шостке не разминулись «Skoda» и маршрутка

Здесь не разминулись легковой автомобиль «Skoda» и маршрутка (17 маршрут). В момент ДТП по другой полосе поворачивал большегруз…
Автомобиль и автобус получили небольшие механические повреждения. Никто не пострадал, пишет Шостка.инфо.
Конотопская полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП....
18 марта в 12:53 в Службу спасения «101» от сотрудников полиции поступила информация о необходимости оказания помощи....
Авария произошла сегодня, 18 марта, на ул. 20 лет Победы на спуске к Прокофьевскому мосту....
16 марта в 17:17 на ул. Привокзальная в Сумах 30-летний водитель «Шевроле» совершил наезд на пешехода, переходившую проезжую часть по...
Полиция расследует причины и обстоятельства ДТП, в котором погибли трое и травмированы семь человек....