В Шостке не разминулись «Skoda» и маршрутка Сегодня, 19 марта, в Шостке на перекрестке ул. Свободы и ул. Короленко произошло дорожно-транспортное происшествие.

Здесь не разминулись легковой автомобиль «Skoda» и маршрутка (17 маршрут). В момент ДТП по другой полосе поворачивал большегруз… Автомобиль и автобус получили небольшие механические повреждения. Никто не пострадал, пишет Шостка.инфо.