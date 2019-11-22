14 критичних адмінпослуг ЦНАПу в умовах карантину Про це пише Інформаційний портал Сумської міської ради.

Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» доводить до відома містян перелік адміністративних послуг, що визнані як такі, що забезпечують: реалізацію громадянських прав фізичних осіб та життєдіяльність організацій та установ в умовах обмежень, пов’язаних з карантинними заходами.

Так, містянам видаватимуться паспорти громадянина України, здійснення державної реєстрації актів цивільного стану, надаватиметься допомога при народженні дитини. Також можна отримати деякі довідки дозвільного характеру, скажімо на погодження руху транспорту на перевезення небезпечних чи великогабаритних вантажів, інші.

Здійснюватиметься державна реєстрація ФОПів, створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування), тощо.

Мешканці зможуть отримати певні адміністративні послуги особисто, поштою чи онлайн.

Нагадаємо, режим роботи управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми»: понедiлок, середа – з 8:00 до 17:15; вiвторок, четвер – з 8:00 до 20:00; п'ятниця – з 8:00 до 16:00; субота – з 8:00 до 14:00, технічні перерви по буднях з 11:00 до 13:00, субота з 14:30 до 15:00.

Також, у Центрі діє власна «гаряча» лінія за номером 700-575.