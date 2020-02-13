В Сумах закончился суд над несовершеннолетними живодерками За жестокое обращение с животными к несовершеннолетним девушкам применены принудительные меры воспитательного характера.

По ходатайству Сумской местной прокуратуры к двум несовершеннолетним девушкам за жестокое обращение с животным решением суда применены принудительные меры воспитательного характера.

В частности, одну несовершеннолетнею передано под надзор матери, другую - под надзор опекуна. Вместе с тем к обоим применено ограничение досуга и установлены особые требования к их поведению сроком на 1 год, обязав в течение года без сопровождения матери или опекуна не оставлять место постоянного проживания с 22 часов по 7 утра на следующий день и посещать учебное заведение согласно установленного регламента.

Напоминаем, что резонансное событие произошло 11 октября 2019 года. Девушки приехали в гости к родственнику одного из них в с. Скляровка Сумского района. Когда девушки шли на прогулку, мужчина попросил их прихватить с собой двух маленьких котят и где-то оставить подальше от дома. Несовершеннолетние выбросили котят в колодец, сняли это на видео и выложили в соцсеть.

В суде девушки уверяли, что жалеют о своем поступке и очень раскаиваются. Поскольку в момент совершения общественно опасного деяния им не исполнилось 16 лет, и они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, к ним применены принудительные меры воспитательного характера.

В настоящее время решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры области.