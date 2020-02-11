В Сумских школах и детсадах отключат отопление В Сумах заседала комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Кроме вопросов, связанных с противодействием распространения коронавирусной инфекции, комиссия решила, что завтра, 20 марта, в учреждениях общего среднего, дошкольного и внешкольного образования города будут отключать отопление. Отключать теплоноситель смогут по обращению руководителя учреждения к теплоснабжающей организации.