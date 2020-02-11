В Сумских школах и детсадах отключат отопление

Кроме вопросов, связанных с противодействием распространения коронавирусной инфекции, комиссия решила, что завтра, 20 марта, в учреждениях общего среднего, дошкольного и внешкольного образования города будут отключать отопление. Отключать теплоноситель смогут по обращению руководителя учреждения к теплоснабжающей организации.
С 18 марта вступили в действие тарифы для ООО «Сумытеплоэнерго», которые были утверждены и обнародованы на сайте НКРЭКУ накануне....
В связи с повышением температуры воздуха в Сумах будут регулировать отопление....
По результатам аппаратного совещания временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик отметила, что вопрос о проведении перерасчетов стоимости услуг потребителям... 1
Как сообщил в ходе аппаратного совещания директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Сергей Луговой, в Сумской области 90% теплоснабжающих предприятий...
Только в Ахтырке не сделали перерасчет потребителям размера платы стоимости услуг по централизованному теплоснабжению за декабрь 2019 года....