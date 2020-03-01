В Сумах из-за карантина хотят поменять транспортную схему В Сумах заседала комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Кроме вопросов, связанных с противодействием распространения коронавирусной инфекции, комиссия решила поручить отделу транспорта, связи и телекоммуникационных услуг подготовить проекты решений исполнительного комитета об изменениях маршрутов движения городского электро- и автотранспорта по замене диагональных маршрутов радиальными и о приостановлении на время действия карантина решений исполнительного комитета № 333 от 21 июня 2016 (с изменениями) и № 332 от 21 июня 2016 (с изменениями).

Напомним: со вчерашнего дня в общественном транспорте допускается переовзка не более 10 пассажиров.