В Сумах из-за карантина хотят поменять транспортную схему

Кроме вопросов, связанных с противодействием распространения коронавирусной инфекции, комиссия решила поручить отделу транспорта, связи и телекоммуникационных услуг подготовить проекты решений исполнительного комитета об изменениях маршрутов движения городского электро- и автотранспорта по замене диагональных маршрутов радиальными и о приостановлении на время действия карантина решений исполнительного комитета № 333 от 21 июня 2016 (с изменениями) и № 332 от 21 июня 2016 (с изменениями).
Напомним: со вчерашнего дня в общественном транспорте допускается переовзка не более 10 пассажиров.
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