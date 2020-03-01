Сумская ОГА проинспектирует все больницы области

Какие больницы посетит сам глава ОГА лично, уточнять не стал. Журналистов к инспектированию не будут привлекать из-за карантина. Результаты, как сказал Роман Грищенко, сообщат на следующем брифинге, пишет UA:СУМИ.
Также глава ОГА сообщил, что до июня отложено весенний призыв на Сумщине.
Напомним: здравоохранение Сумщины, по словам руководителя управления здравоохранения Дмитрия Кравцова, требует средств защиты, аппаратуру и медикаменты на общую сумму 109 млн грн. Из бюджета пока выделили всего 1,5 млн грн.
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