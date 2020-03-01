В Сумах будут гонять нелегальных торговцев

Такое решение приняла на очередном заседании все та же комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Напомним: с 17 марта в Сумах разрешено торговать только продовольственными товарами, товарами личной гигиены, также работают аптеки, заправки, банки, учреждения связи.
В Сумах заседала комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС....
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