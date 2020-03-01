В Сумах будут гонять нелегальных торговцев С завтрашнего дня в Сумах будут работать мобильные группы по контролю за выполнением решений городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по ограничению работы торговых заведений в городе на период карантина.

Такое решение приняла на очередном заседании все та же комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Напомним: с 17 марта в Сумах разрешено торговать только продовольственными товарами, товарами личной гигиены, также работают аптеки, заправки, банки, учреждения связи.