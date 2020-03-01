В Украине подтвержден 21 случай Covid-19 21 случай острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, зафиксирован в Украине в четверг по состоянию на 20:00 19 марта, сообщается на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на Covid-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и г.Киев (2). По результатам исследований региональных лабораторий выявлено: Днепропетровская - 2; Житомирская - 1; также один случай подтвержден в г.Киев", - говорится в сообщении.

В Центре общественного здоровья отмечают, что их вирусологическая референс-лаборатория исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц. Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 700 образцов.

Как сообщалось, по состоянию на 22.00 18 марта в Украине лабораторно было подтверждено 16 случаев заболевания Covid-19, два из них летальных: 10 - в Черновицкой области, из них один летальный, 1 - в Житомирской (летальный исход), Киевская область (2), Донецкая область (1) и Киев (2).

Таким образом, с 22.00 18 марта по 20.00 19 марта были подтверждены пять новых случаев заболевания: по одному в Ивано-Франковской и Житомирской областях, один в Киеве и два – в Днепропетровской области. В Ивано-Франковской и Днепропетровской областях это были первые зафиксированные случаи, в Житомирской – второй, в Киеве – третий.