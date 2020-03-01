Главный санврач анонсировал продление карантина в Украине (видео)

Соответствующее решение будет принято, если темпы распространения COVID-19 в Европе не пойдут на спад, пишет ZN.ua.
"Готовимся к продлению карантина, это не секрет. Если будут сохраняться такие темпы распространения в соседних странах, карантин будет продлен", - заявил Ляшко в эфире телеканала "1+1" вечером в четверг, 19 марта.
Он также сообщил, что в Украине уже зафиксированы случаи внутреннего заражения: COVID-19 заболели люди, которые не выезжали за границу.
"Мы только начинаем внедрять карантин, страна еще не так перестроилась. Есть внутреннее распространение. Результат пока оценить сразу будет тяжело", - отметил замминистра.
Ляшко призвал украинцев снизить мобильность, как можно реже покидать жилище и по возможности не пользоваться общественным транспортом.
По его словам, в ближайшее время в Украину прибудет очередная партия быстрых тестов на коронавирус.
Напомним, 19 марта общее количество выявленных случаев COVID-19 в Украине увеличилось до 26, а в Черновицкой области выросло с 10 до 15.
В официальную статистику смертей от коронавируса включено три летальных случая.
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