Адское пламя в центре Глухова взволновало горожан (видео)

В Глухове, по улице Терещенков, в котельной лубинститута из трубы дымохода раздувалось огненное пламя, привлекшее внимание прохожих. На место происшествия был направлен дежурный караул 19 – й Государственной пожарно-спасательной части, пишет Глухов.инфо.

По сообщению сотрудников службы спасения, в трубе отопительной печи произошла вспышка сажи без дальнейшего возгорания, тушить ничего не пришлось. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, ущерба имуществу огнем не нанесено.

Видео отснято очевидцами событий.