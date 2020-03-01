Адское пламя в центре Глухова взволновало горожан (видео)

В Глухове, по улице Терещенков, в котельной лубинститута из трубы дымохода раздувалось огненное пламя, привлекшее внимание прохожих. На место происшествия был направлен дежурный караул 19 – й Государственной пожарно-спасательной части, пишет Глухов.инфо.
По сообщению сотрудников службы спасения, в трубе отопительной печи произошла вспышка сажи без дальнейшего возгорания, тушить ничего не пришлось. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, ущерба имуществу огнем не нанесено.
Видео отснято очевидцами событий.
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