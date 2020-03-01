Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:59303

В Тростянце отменили льготный проезд пенсионерам с утра

Льготы не будут действовать до 9.00.

На совместном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и оперативного штаба по противодействию распространения инфекции коронавируса, которое состоялось 19 марта, было принято следующее решение:

с 20 марта льготная карта жителя Тростянецкой ОТГ в общественном транспорте будет действовать с 9-00 (До девяти часов утра карта блокируется). Это временное ограничение будет действовать в период карантина, до 3 апреля 2020.

Соответствующее решение принято, чтобы тростянчане могли вовремя попасть на работу.

Уважаемые пенсионеры, просим с пониманием отнестись к ситуации и по возможности оставаться дома, говорится в сообщении Тростянецкого горсовета.

Напомним: в связи с карантином и угрозой распространения коронавируса в транспорте разрешается перевозить не более 10 пассажиров.

Общество Карантин Коронавирус Льготный проезд Тростянец

По тематике

Главный санврач анонсировал продление карантина в Украине (видео)
Сегодня 08:03

Главный санврач анонсировал продление карантина в Украине (видео)

Правительство готовится к продлению карантина после 3 апреля, сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко....

В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев инфицирования COVID-19
Сегодня 07:51

В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев инфицирования COVID-19

Вечером 19 марта при результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса в Черновицкой...

В Украине число жертв коронавируса увеличилось до трех
Вчера 21:33

В Украине число жертв коронавируса увеличилось до трех

В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав Украины в Телеграм-канале....

Вчера 19:58

В Сумах будут гонять нелегальных торговцев

С завтрашнего дня в Сумах будут работать мобильные группы по контролю за выполнением решений городской комиссии по вопросам ТЭБ и...

Сумская ОГА проинспектирует все больницы области
Вчера 19:20

Сумская ОГА проинспектирует все больницы области

Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко во время брифинга сообщил, что с завтрашнего дня, 20 марта, руководители областной администрации и он...

view counter

Статьи

АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
Вчера 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.