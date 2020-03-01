В Тростянце отменили льготный проезд пенсионерам с утра

На совместном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и оперативного штаба по противодействию распространения инфекции коронавируса, которое состоялось 19 марта, было принято следующее решение:
с 20 марта льготная карта жителя Тростянецкой ОТГ в общественном транспорте будет действовать с 9-00 (До девяти часов утра карта блокируется). Это временное ограничение будет действовать в период карантина, до 3 апреля 2020.
Соответствующее решение принято, чтобы тростянчане могли вовремя попасть на работу.
Уважаемые пенсионеры, просим с пониманием отнестись к ситуации и по возможности оставаться дома, говорится в сообщении Тростянецкого горсовета.
Напомним: в связи с карантином и угрозой распространения коронавируса в транспорте разрешается перевозить не более 10 пассажиров.
Правительство готовится к продлению карантина после 3 апреля, сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко....
Вечером 19 марта при результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса в Черновицкой...
В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав Украины в Телеграм-канале....
С завтрашнего дня в Сумах будут работать мобильные группы по контролю за выполнением решений городской комиссии по вопросам ТЭБ и...
Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко во время брифинга сообщил, что с завтрашнего дня, 20 марта, руководители областной администрации и он...