В Тростянце отменили льготный проезд пенсионерам с утра Льготы не будут действовать до 9.00.

На совместном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и оперативного штаба по противодействию распространения инфекции коронавируса, которое состоялось 19 марта, было принято следующее решение:

с 20 марта льготная карта жителя Тростянецкой ОТГ в общественном транспорте будет действовать с 9-00 (До девяти часов утра карта блокируется). Это временное ограничение будет действовать в период карантина, до 3 апреля 2020.

Соответствующее решение принято, чтобы тростянчане могли вовремя попасть на работу.

Уважаемые пенсионеры, просим с пониманием отнестись к ситуации и по возможности оставаться дома, говорится в сообщении Тростянецкого горсовета.

Напомним: в связи с карантином и угрозой распространения коронавируса в транспорте разрешается перевозить не более 10 пассажиров.