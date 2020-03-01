Подробности вечернего пожара под Сумами Пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности.

19 марта в 19:17 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности вблизи с. Токари Сумского района. О пожаре сообщил местный житель, который увидел дым на открытой территории. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горят остатки сухой растительности, а площадь, пройденная огнем составляет 2,5 га. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 1 км от очага горения.

В 22:33 возгорание локализовали, а в 23:48 - потратив на тушение около 8 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.