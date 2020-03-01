На Сумщине пограничники задержали браконьеров

В ходе реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, общий пограничный наряд в районе населенного пункта Юнаковка на берегу реки Локня обнаружил и задержал двух граждан Украины. Мужчины на резиновой лодке с использованием рыболовных сетей, общая длина которых составила около 100 м, осуществляли незаконный лов рыбы и уже успели наловить около десятка штук рыбы: плотва, окунь, щука.
За нарушение правил рыболовства на обоих местных жителей составлены административные материалы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. О данном факте сообщено работникам Национальной полиции. Орудия лова и водные живые ресурсы изъяты сотрудниками рыбоохранного патруля.
Напоминаем, что на период нереста рыб и размножения других водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах вступает в действие весенне-летний запрет на промышленное и любительское рыболовство, в следующие сроки:
- во всех реках и их корневых водах (руслах рек со всеми действующими рукавами, заливами и затонами) с 1 апреля по 20 мая включительно;
- во всех водохранилищах с 1 апреля по 9 июня включительно;
- в придаточных водоемах (проливы, устья, озера, пруды и другие водоемы, в том числе те, которые временно заливаются водой в период весеннего половодья) с 1 апреля по 30 июня включительно;
- запрещаются все виды ловли раков в период вынашивания ими икры, личинок, первой линьки с 1 апреля по 30 июня включительно.
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