Журналисты обнаружили картельный сговор на ремонте дорог на Сумщине Две компании оккупировали местные подряды на ремонт дорог Сумщины.

За период 2018-2019 годах Служба автодорог в Сумской области отдала 75% ремонтных контрактов, или 1,90 млрд грн., на ремонт дорог маленькой Сумщины, при молчаливом согласии облгосадминистрации, пишут Наші гроші.

Как показывает анализ, бюджеты на ремонт дорог Сумской области в последние годы чуть ли не монопольно отданы в карманы одной компании – ООО «Автомагистраль-Юг». Казалось бы, на то он и лидер по получению подрядов, но на самом деле здесь и «зарыта собака». Именно с таких малых вотчин и состоит большая картельный власть избранных. Какими же методами «Автомагистраль-Юг» получила монопольное положение на Сумщине?

Крупные общеукраинские игроки, такие как «Онур», «Ростдорстрой» и т.п., в Сумскую область если и заглядывали, то не торговались, оставляя «Автомагистрали-Юг» разборки с меньшими конкурентами.

Также выяснилось, что фаворит выбрал себе любимого местного конкурента, с которым образовал спарринг-партнерскую пару. А уже ради этой пары местные заказчики и выбрасывали из тендеров всех пришлых, которые не поняли политику власти. Этот конкурент – ООО «Торговый дом «Династия».

«Торговый дом «Династия» из Шостки принадлежит Андрею Комару и Александру Егорченко. Главный в этой паре Комар, который имеет 80% уставного капитала фирмы и в предыдущем созыве Верховной Рады имел статус помощника народного депутата Игоря Молотка. До 2017 года фирма занималась торговлей напитками, а потом ей добавили КВЭД по строительству дорог, и она резко стала одним из крупнейших ремонтников местных дорог Сумщины.

Игорь Молоток – это звезда политического бомонда Сумщины 2010-х. В качестве мажоритарного нардепа он фактически контролирует север области, включая Шосткинскую теплоэлектроцентраль, и дружит со всеми, кем надо. Во времена Порошенко сумел порешать свои проблемы с местными властями и силовиками. Например, вышеуказанный Андрей Комар в 2017 году внес 5 млн грн. залога за выход на свободу председателя Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко, который принимал решение в пользу фирмы «Вант Лтд» Комара-Молотка и которого НАБУ и СБУ задержали за вымогательство взятки.

Но вернемся к нашим дорогам. По данным «Clarity-project", в последние годы «Династия» приняла участие в 41 тендере и в 35 случаях ее конкурентом была ... «Автомагистраль-Юг». Лишь в одном случае эта пара на тендере понижала цену своих предложений. В остальных случаях они либо ждали пока заказчик отклонит всех конкурентов, или один из спарринг-партнеров сделает минимальный шаг вниз.

Также «Династия» и «Автомагистраль-Юг» имеют устойчивые партнерские связи. В частности, «Автомагистраль-Юг», выигрывая тендеры на ремонт дорог на севере Сумской области вокруг Шостки, нанимал на выполнение работ именно «Династию».

Так по ремонту дороги Новая Слобода – Бунякино, из общей стоимости контракта 2,90 млн грн. «Автомагистраль-Юг» перечислила за услуги субподряда «Династии» 2,72 млн грн. По ремонту дороги Свободное-Кролевец, из 21,95 млн грн. генподряда «Династии» досталось 10,36 млн грн. Так же было и с ремонтом дороги Понизовка – Лежачие, стоимостью 2,91 млн грн., при которых субподрядной «Династии» досталось 2,71 млн грн.

Так что только в 2019 году «Династия» получила от «Автомагистрали-Юг» 15,79 млн грн. в качестве субподрядчика. И это делает исключительно риторическим вопрос о том, могли ли эти фирмы быть настоящими конкурентами на других тендерах, проводимых в то же время, когда «Династия» работала на «Автомагистраль-Юг» и официально «вернула» назад своему нанимателю 5% отката за услуги генподряда (проплаты на 790 тыс грн. в 2019 году).

Картельной пасторали мешают всего несколько конкурентов, которые не хотят мириться с таким раскладом.

ООО «Бахмачгазбудсервис» была единственной компанией, которая заставила «Автомагистраль-Юг» и «Династию» снижать ценовые предложения. Этот уникальный случай произошел на тендере по ремонту дороги Воронеж – Клишки. Здесь заказчик допустил «Бахмачгазбудсервис» к торгам и в результате из ожидаемой цены 6,82 тыс грн. все три фирмы доторговались до 5,9 млн грн. Самое дешевое предложение таки сделали бахмачивцы, и уже тогда заказчик снес их за непредоставление справок. Но положительный эффект был в том, что «Династия» на аукционе тоже упала до 5,92 млн грн. и получила подряд именно по этой цене. А это, на минуточку, на миллион гривен или 15% меньше ожидаемой стоимости тендера. И это еще одно подтверждение того, какие маржи закапывают заказчики в сметы по ремонту дорог, которые затем фирмы-заговорщики разыгрывают без конкуренции.

«Бахмачгазбудсервис" и сейчас пытается добиться справедливости по пяти тендерам Управления инфраструктуры Сумской ОГА на ремонт местных дорог на общую сумму 68,42 млн грн. (С191712 Богданка – Ковтуново - / О191705 /, С191713 Чаплиевка – Тимановка – Бензики, О191704 Воронеж – Клишки, О191703 Кролевец – Московское – Клишки, О191705 Шостка – Чаплиевка – Погореловка – Реутинцы).

Во всех случаях обладминистрация допустила к торгам только спарринг-партнеров «Династия» и «Автомагистраль-Юг», вообще не допуская «Бахмачгазбудсервис» за то, что фирма наложила на свое тендерное предложение электронную печать вместо подписи. Однако фирма считает, что ее отклонили неправомерно и более того – убеждена, что заказчик, наоборот, неправомерно допустил именно «Автомагистраль-Юг» во всех случаях. Потому что оказалось, что украинские лидеры или забыли, или потеряли, но в составе своих предложений на эти торги не предоставили письмо-согласие с проектом договора и существенными условиями, которые обязательно включаются в договор. А это полноценное основание для недопуска на торги.

Рассмотрение жалоб «Бахмачгазбудсервиса» в тендерной Коллегии АМКУ назначено на 20 марта во временном слоте 10-00. Еще раз повторим, однажды именно допуск фирмы привел к 15% экономии только на одном тендере, разыгранном «Автомагистраль-Юг» и «Династией». 15% от ожидаемых 68 млн может привести к экономии 10 млн гривен. А на эти деньги можно сделать ремонт еще одной корявой дороги на Сумщине. Там таких полно.