В Сумах полиция начала следствие из-за нарушения карантина В Сумах полиция по факту нарушения карантинных мероприятий открыла уголовное производство.

Работающее кафе и посетителей в нем обнаружили сотрудники Управления СБУ в Сумской области. Они сразу вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и представителей Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

Правоохранители выяснили: общепит, вопреки введенным карантинным ограничениям, работал в обычном режиме. Когда в помещение зашли двое иностранцев и заказали обед, персонал кафе заказ выполнил, а клиенты его оплатили.

Полиция изъяла чеки, записи видеокамер, кассовый аппарат и его сопутствующие устройства. По факту нарушения установленных санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК Украины. Сейчас решается вопрос о проведении в заведении санкционированного обыска и ареста имущества. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.