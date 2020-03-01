В Сумах сбили мотоциклиста Авария произошла сегодня, 20 марта, на ул. Привокзальной.

По данным отдела коммуникации полиции Сумской области, сообщение о ДТП поступило в полицию от медиков в 8:52. Столкнулись автомобиль «Рено Логан» и мотоцикл.

Водитель «Рено» 1982 года рождения выезжал со двора областной больницы, повернул направо и, по предварительным данным, не пропустил мотоциклиста. По словам пресс-секретаря патрульной полиции Сумской области Олега Сологуба, в результате аварии мотоциклист 1966 года рождения получил травмы, пишет sumy.today.