В Сумах сбили мотоциклиста

По данным отдела коммуникации полиции Сумской области, сообщение о ДТП поступило в полицию от медиков в 8:52. Столкнулись автомобиль «Рено Логан» и мотоцикл.
Водитель «Рено» 1982 года рождения выезжал со двора областной больницы, повернул направо и, по предварительным данным, не пропустил мотоциклиста. По словам пресс-секретаря патрульной полиции Сумской области Олега Сологуба, в результате аварии мотоциклист 1966 года рождения получил травмы, пишет sumy.today.
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