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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29103

Сумские пограничники помогают иностранцам, которые застряли в дороге, добраться домой

Госпогранслужба Украины в пределах предоставленных полномочий делает все возможное не только для возвращения домой наших соотечественников, но и прилагает максимум усилий по обеспечению транзитного проезда по территории Украины иностранными гражданами, которые застряли в пути в связи с введением большинством стран временных ограничений на пересечение границ для предотвращения распространения заболеваемости COVID-19.

19 марта в пункт пропуска «Бачевск» на Сумщине, прибыло две колонны транспортных средств, в количестве 37 единиц.

Ими транзитом из России через Украину ехало 236 граждан Молдовы, которые в дальнейшем должны двигаться к украинско-молдавской границе. Кроме взрослых иностранцев, домой возвращались и трое детей в возрасте от 8 до 14 лет.

И хотя пропуск иностранцев в Украине временно приостановлен, учитывая обстоятельства, руководством пограничного ведомства в соответствии с требованиями статьи 8 Закона Украины «О пограничном контроле», принято отдельное решение о транзите по территории Украины этих граждан.

Для обеспечения транзита было организовано взаимодействие с представителями патрульной полиции, которые после оформления граждан совершили сопровождение колонн транспортных средств к границе с Молдовой.

Напомним, что 16 и 17 марта от российско-украинской к украинско-молдавской границе пограничниками совместно с сотрудниками патрульной полиции уже обеспечен транзит по территории Украины 174 иностранцев.

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