В Конотопе в аварию попал мопедист с пассажиркой

Местный 19-летний юноша, будучи за рулем мопеда «Дельта», допустил столкновение с автомобилем «Хонда Аккорд».
Работники полиции, которые выехали на место происшествия, опросили свидетелей и участников аварии. Как пояснил водитель автомобиля, 34-летний конотопчанин, он остановился на красный сигнал светофора, когда через несколько секунд услышал позади удар.
Правоохранители предполагают, что одной из причин столкновения могла стать элементарная невнимательность мопедиста и его ошибка об избрании безопасной скорости и дистанции движения.
Водитель мопеда и его 21-летняя пассажирка доставлены в Конотопскую ЦРБ для обследования и оказания необходимой медицинской помощи, а мопед помещен на спецплощадку Конотопского отдела полиции.
Полиция проводит соответствующие проверки, выясняя причины и обстоятельства аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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