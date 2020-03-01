У Сумах служба у справах дітей тимчасово припинила прийом громадян

Надіслати документи можна на ел. пошту ssd@smr.gov.ua або принести до встановленої біля входу в адміністративну будівлю скриньку (м. Суми, вул. Харківська, 35).
Отримати консультації у структурному підрозділі можна за тел. 70-19-15, 70-19-16, 70-19-17, 70-19-18.
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