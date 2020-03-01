Управління стратегічного розвитку міста переходить на дистанційний режим роботи

Відповідне рішення продиктоване Розпорядженням міського голови Олександра ЛИСЕНКА про організацію робочого процесу працівників апарату та виконавчих органів міської ради на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Додатково, на час дії дистанційного режиму роботи у структурному підрозділі забезпечено чергування працівників на робочих місцях.

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