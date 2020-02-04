На Сумщине чиновника ОГА подозревают в завладении почти 2 млн грн при строительстве амбулаторий

По версии следствия, за изготовление 13 проектов для строительства амбулаторий на счет общества указанным управлением перечислено 1 млн 780 тыс. грн. При этом разработанные проекты из-за несоответствия требованиям не были использованы для строительства амбулаторий. Поэтому управление повторно заказало проектно-сметную документацию в другой организации и повторно оплатило выполненные работы.
Ранее уже сообщалось о подозрении директору предприятия по факту присвоения указанной суммы при изготовлении проектно-сметной документации. В то же время досудебное следствие, которое расследуется следственным управлением Нацполиции по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры по факту растраты средств во время строительства 13 амбулаторий первичной медицинской помощи, на которые из государственного и местного бюджетов выделено около 145 млн грн, продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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