На Сумщине на пожаре сгорело 150 голов птицы

Именно они и вызвали спасателей. Огонь очень быстро уничтожал хозяйственную постройку. Ни хозяева, ни соседи не успели даже спасти птицу, которая находилась внутри. Как отметил инспектор ГСПЧ-19 Александр Тутук, который непосредственно участвовал в ликвидации пожара, в огне погибли 2 фазана, 40 кур, 90 цыплят, гуси, утки. Так как рядом с сараем находился жилой дом, то была опасность, что огонь перекинется и на него. Спасателям удалось локализовать возгорание и не дать огню распространиться дальше. Предварительно, причина возгорания - короткое замыкание, пишет Неделя.
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