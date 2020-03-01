На Сумщине на пожаре сгорело 150 голов птицы Утром 20 марта в с. Некрасово Глуховского района люди увидели, как из сарая односельчан валит дым.

Именно они и вызвали спасателей. Огонь очень быстро уничтожал хозяйственную постройку. Ни хозяева, ни соседи не успели даже спасти птицу, которая находилась внутри. Как отметил инспектор ГСПЧ-19 Александр Тутук, который непосредственно участвовал в ликвидации пожара, в огне погибли 2 фазана, 40 кур, 90 цыплят, гуси, утки. Так как рядом с сараем находился жилой дом, то была опасность, что огонь перекинется и на него. Спасателям удалось локализовать возгорание и не дать огню распространиться дальше. Предварительно, причина возгорания - короткое замыкание, пишет Неделя.