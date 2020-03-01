На Сумщине обеспечат подвоз медперсонала и доставку продуктов пожилым На Сумщине должна быть обеспечена своевременная и бесперебойную перевозка к рабочим местам медицинского и другого персонала, задействованного в мерах противодействия распространению коронавирусу.

Такое поручение во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций получили областное управление инфраструктуры вместе с главами районов, городов и ОТГ. Это поручение должно выполняться в обязательном порядке для обеспечения предоставления своевременной и в полном объеме помощи населению в условиях действия ограничений функционирования транспорта.

Также во время заседания комиссии, среди прочих мер, было поручено Департаменту социальной защиты населения облгосадминистрации вместе с главами райгосадминистраций, городскими головами и председателями ОТГ с участием общественных организаций на базе территориальных центров социальной помощи организовать доставку продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости пожилым людям.

Протокол заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 19 марта 2020 года здесь.