На Сумщине обеспечат подвоз медперсонала и доставку продуктов пожилым

Такое поручение во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций получили областное управление инфраструктуры вместе с главами районов, городов и ОТГ. Это поручение должно выполняться в обязательном порядке для обеспечения предоставления своевременной и в полном объеме помощи населению в условиях действия ограничений функционирования транспорта.
Также во время заседания комиссии, среди прочих мер, было поручено Департаменту социальной защиты населения облгосадминистрации вместе с главами райгосадминистраций, городскими головами и председателями ОТГ с участием общественных организаций на базе территориальных центров социальной помощи организовать доставку продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости пожилым людям.
Протокол заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 19 марта 2020 года здесь.
Об этом сообщили сегодня, 20 марта, на брифинге в Сумской облгосадминистрации....
Об этом сообщили сегодня, 20 марта, на брифинге в Сумской облгосадминистрации....
С сегодняшнего дня в Сумах будет курсировать авто с громкоговорителем, которое будет напоминать сумчанам о необходимости соблюдения правил во время...
На сайте Глуховского городского совета сообщается, что график движения городского транспорта будет изменен....
Президент Владимир Зеленский подтвердил выздоровление первого пациента, заболевшего коронавирусом Covid-19 в Украине....