В Украине первый пациент вылечился от коронавируса Президент Владимир Зеленский подтвердил выздоровление первого пациента, заболевшего коронавирусом Covid-19 в Украине.

Об этом он заявил в видеообращении.

«В Украине есть первый пациент, который выздоровел от коронавируса. Больному из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он показал отрицательный результат», - сказал президент.

Как известно, в Украине подтверждено 26 случаев заболевания Covid-19: в Черновицкой области – 15, в Житомирской – 2, в Киевской области – 2, в Киеве – 3, в Донецкой области – 1, в Днепропетровской области – 2, в Ивано-Франковской – 1.

Три из этих случаев – летальные.