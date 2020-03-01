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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30407

В Украине первый пациент вылечился от коронавируса

Президент Владимир Зеленский подтвердил выздоровление первого пациента, заболевшего коронавирусом Covid-19 в Украине.

Об этом он заявил в видеообращении.

«В Украине есть первый пациент, который выздоровел от коронавируса. Больному из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он показал отрицательный результат», - сказал президент.

Как известно, в Украине подтверждено 26 случаев заболевания Covid-19: в Черновицкой области – 15, в Житомирской – 2, в Киевской области – 2, в Киеве – 3, в Донецкой области – 1, в Днепропетровской области – 2, в Ивано-Франковской – 1.

Три из этих случаев – летальные.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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