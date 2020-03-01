В Украине первый пациент вылечился от коронавируса

Об этом он заявил в видеообращении.
«В Украине есть первый пациент, который выздоровел от коронавируса. Больному из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он показал отрицательный результат», - сказал президент.
Как известно, в Украине подтверждено 26 случаев заболевания Covid-19: в Черновицкой области – 15, в Житомирской – 2, в Киевской области – 2, в Киеве – 3, в Донецкой области – 1, в Днепропетровской области – 2, в Ивано-Франковской – 1.
Три из этих случаев – летальные.
Об этом сообщили сегодня, 20 марта, на брифинге в Сумской облгосадминистрации....
Об этом сообщили сегодня, 20 марта, на брифинге в Сумской облгосадминистрации....
Сегодня, 20 марта, в Сумах прошла 32-я сессия Сумского районного совета седьмого созыва....
На Сумщине должна быть обеспечена своевременная и бесперебойную перевозка к рабочим местам медицинского и другого персонала, задействованного в мерах противодействия...
Льготы не будут действовать до 9.00....