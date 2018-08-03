На Сумщине пьяная мать избила 6-летнюю дочь: полиция открыла уголовное дело На Сумщине полиция открыла уголовное производство в отношении матери, которая избила малолетнюю дочь.

Происшествие произошло в Конотопе. О том, что бывшая жена избила ребенка, в полицию и службу по делам детей сообщил отец 6-летней девочки, житель райцентра.

Мужчина рассказал: с матерью ребенка он расстался и сейчас проживает отдельно, однако поддерживает с ними обоими хорошие отношения. Накануне он приходил посетить дочь и поздравить бывшую жену с днем рождения. На момент его визита ребенок, несмотря на довольно раннее время, уже спал. Тридцатилетняя женщина объяснила это тем, что дочь просто устала от избытка эмоций и событий праздничного дня.

Когда же утром девочка проснулась, отец увидел на ее лице синяки и отеки вокруг глазок, - он немедленно обратился в службу по делам детей и полицию.

Получить объяснения о событиях того дня от самой матери правоохранители смогли только через несколько дней: все это время женщина продолжала «праздновать» юбилей. А когда все-таки протрезвела, то рассказала, что после выпитого не удержалась и несколько раз ударили дочь, которая якобы не слушалась.

Сейчас девочка находится под опекой своей бабушки.

«Конотопские следователи по факту избиения ребенка открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого назначен ряд необходимых экспертиз, - комментирует ситуацию Сергей Породько, начальник Конотопского отдела полиции. - Если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание в виде штрафа, общественных работ или исправительных работ сроком до одного года».

На сегодня соответствующие службы готовят необходимые документы для решения вопроса о дальнейшей судьбе ребенка и целесообразность его пребывания с такой горе-матерью, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.