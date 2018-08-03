Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:44389

На Сумщине пьяная мать избила 6-летнюю дочь: полиция открыла уголовное дело

На Сумщине полиция открыла уголовное производство в отношении матери, которая избила малолетнюю дочь.

Происшествие произошло в Конотопе. О том, что бывшая жена избила ребенка, в полицию и службу по делам детей сообщил отец 6-летней девочки, житель райцентра.

Мужчина рассказал: с матерью ребенка он расстался и сейчас проживает отдельно, однако поддерживает с ними обоими хорошие отношения. Накануне он приходил посетить дочь и поздравить бывшую жену с днем рождения. На момент его визита ребенок, несмотря на довольно раннее время, уже спал. Тридцатилетняя женщина объяснила это тем, что дочь просто устала от избытка эмоций и событий праздничного дня.

Когда же утром девочка проснулась, отец увидел на ее лице синяки и отеки вокруг глазок, - он немедленно обратился в службу по делам детей и полицию.

Получить объяснения о событиях того дня от самой матери правоохранители смогли только через несколько дней: все это время женщина продолжала «праздновать» юбилей. А когда все-таки протрезвела, то рассказала, что после выпитого не удержалась и несколько раз ударили дочь, которая якобы не слушалась.

Сейчас девочка находится под опекой своей бабушки.

«Конотопские следователи по факту избиения ребенка открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого назначен ряд необходимых экспертиз, - комментирует ситуацию Сергей Породько, начальник Конотопского отдела полиции. - Если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание в виде штрафа, общественных работ или исправительных работ сроком до одного года».

На сегодня соответствующие службы готовят необходимые документы для решения вопроса о дальнейшей судьбе ребенка и целесообразность его пребывания с такой горе-матерью, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Избили ребенка

По тематике

12.07.2019 12:57

На Сумщине горе-отец избил однолетнюю дочку: проломлен череп, сломаны кости

Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и причинение телесных повреждений малолетнему ребенку...

03.08.2018 12:45

Пьяный кролевчанин избил 9-летнюю племянницу

Следственным отделением Кролевецкого ОП ГУНП в Сумской области в единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о нанесении телесных повреждениях...

Новости

К концу отопительного сезона в Сумах уменьшили тарифы на тепло
18.03.2020 14:12
Сумы идут на карантин: работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки 1
16.03.2020 12:02
Еще в двух районах Сумщины появились тест-системы на коронавирус
Сегодня 13:55
Угроза коронавируса: на сегодня на Сумщине пять человек под подозрением
Сегодня 13:50
Сумчанин, управляющий уголовным розыском Украины, платит за аренду квартиры мизерные деньги
Сегодня 13:19
Сумчан будут призывать соблюдать правила карантина спасатели на спецавтомобиле с громкоговорителем
Сегодня 13:10
В Глухове на выходные отменили все маршрутки
Сегодня 12:57
На Сумщине пьяная мать избила 6-летнюю дочь: полиция открыла уголовное дело
Сегодня 12:44
В Украине первый пациент вылечился от коронавируса
Сегодня 12:30
У Сумах служба у справах дітей тимчасово припинила прийом громадян
Сегодня 11:48
В Сумском районе медикам выделили больше миллиона на борьбу с коронавирусом
Сегодня 11:46
На Сумщине обеспечат подвоз медперсонала и доставку продуктов пожилым
Сегодня 11:28
view counter

Статьи

АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
Вчера 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.