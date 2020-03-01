В Глухове на выходные отменили все маршрутки На сайте Глуховского городского совета сообщается, что график движения городского транспорта будет изменен.

«Маршрутные такси выполняют рейсы ежедневно согласно утвержденных графиков движения с 7-00 до 10-00 и с 16-00 до 18-00. На время карантина отменены рейсы автобусов 4-П, 7-П и 8-П. На субботу-воскресенье отменены все рейсы общественного транспорта», - говорится в сообщении.