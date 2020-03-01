Сумчан будут призывать соблюдать правила карантина спасатели на спецавтомобиле с громкоговорителем С сегодняшнего дня в Сумах будет курсировать авто с громкоговорителем, которое будет напоминать сумчанам о необходимости соблюдения правил во время карантина.

С пятницы, 20 марта, автомобиль I Государственного пожарно-спасательного отряда Управления ГСЧС в Сумской области будет информировать сумчан с помощью сигнально-громкоговорящего устройства о необходимости соблюдения режима карантина и противоэпидемических мероприятий.

Такие действия предусмотрены активизацией информационно-разъяснительной работы среди населения с целью предотвращения распространения COVID-19 и во исполнение письма Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям от 19 марта 2020 № 02-4821 / 17.

В частности, граждан будут призывать не выходить на улицу без необходимости, не посещать места скопления людей, во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не менее двух метров и соблюдать меры личной гигиены, позаботиться о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

Сумчан просят не паниковать, сохранять спокойствие и соблюдать карантинных мероприятий.