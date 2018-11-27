Сумчанин, управляющий уголовным розыском Украины, платит за аренду квартиры мизерные деньги После публикации о том, что руководитель Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Вадим Дзюбинский не декларирует ни какого жилья в Киеве, хотя там зарегистрирован и проживает, полицейский подал в НАПК новую декларацию.

Теперь в разделе «Объекты недвижимости» указанная квартира площадью 72,6 кв. м., которую жена полицейского арендует с 1 октября прошлого года у ООО «Фуршет». Из другого раздела этой же декларации известно, что за весь период с 1 октября по 31 декабря расходы на аренду недвижимости семьей Вадима Дзюбинский составили 15 тыс. грн. Получается, что семья полицейского снимала квартиру в столице за 5 тыс. грн на месяц, пишет Sumy.Today.

Однако за такую сумму в Киеве можно снять только комнату, но никак не квартиру в 70 кв. м.