Угроза коронавируса: на сегодня на Сумщине пять человек под подозрением

- Из 10 случаев, которые подозревали в Сумской области, 5 вирусологично не подтверждены в лаборатории Киева, - сообщила замначальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Надежда Лысенко. – Пять человек находятся под наблюдением. На сегодня в амбулаторных условиях трое, один ребенок в детской больнице и один взрослый в инфекционной больнице.
Об этом сообщили сегодня, 20 марта, на брифинге в Сумской облгосадминистрации....
Президент Владимир Зеленский подтвердил выздоровление первого пациента, заболевшего коронавирусом Covid-19 в Украине....
Сегодня, 20 марта, в Сумах прошла 32-я сессия Сумского районного совета седьмого созыва....
На Сумщине должна быть обеспечена своевременная и бесперебойную перевозка к рабочим местам медицинского и другого персонала, задействованного в мерах противодействия...
Льготы не будут действовать до 9.00....