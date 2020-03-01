Угроза коронавируса: на сегодня на Сумщине пять человек под подозрением Об этом сообщили сегодня, 20 марта, на брифинге в Сумской облгосадминистрации.

- Из 10 случаев, которые подозревали в Сумской области, 5 вирусологично не подтверждены в лаборатории Киева, - сообщила замначальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Надежда Лысенко. – Пять человек находятся под наблюдением. На сегодня в амбулаторных условиях трое, один ребенок в детской больнице и один взрослый в инфекционной больнице.